Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Heniyye suikastı protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast protesto edilerek, ikindi namazının ardından Heniyye için gıyabi cenaze kılındı.

Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek için Trablus'un sembol meydanı Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrakları taşıyan yüzlerce kişi toplandı.

İsrail bayrağını ezerek tekbir getiren göstericiler, "Komutanımızın şehit olması davamızın haklılığına delildir", "Siyonist varlıkla (İsrail'le) savaşılır, normalleşilmez" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin ardından AA muhabirine açıklama yapan, siyasi analist ve insan hakları savunucusu Hamed el-Uşeybi, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit olması münasebetiyle bu gösteriyi düzenlediklerini" söyledi.

"Bu ümmetin gücünü bilmiyorlar"

"Bakış açılarında farklılıklar olmasına rağmen Libya'nın her kesiminden insan bugün bu meydanda kahraman şehidin (İsmail Heniyye) yasını tutmak için toplandı." diyen Uşeybi, Heniyye'nin ailesini, çocuklarını ve kendini Allah yolunda feda ettiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa özgürleşene dek mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Uşeybi, "Bu ümmetin gücünü bilmiyorlar. Çünkü bu ümmetin bir komutanı şehit olursa onlarca komutan doğurur." ifadelerini kullandı.

Gösteri, Şehitler Meydanı'nda Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınarak sona erdi.