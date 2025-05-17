Libya'nın başkenti Trablus'taki gösterilere katılım azaldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki gösterilere katılım azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan şiddet olaylarının ardından Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye az sayıda gösterici katıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan şiddet olaylarının ardından Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye az sayıda gösterici katıldı.

Trablus'taki Rada milis grubunun etkili olduğu Suk el-Cuma bölgesindeki bazı grupların çağrısı üzerine Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye tepki gösteren ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Şehitler Meydanı'nda dün düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katılmıştı.

Öte yandan, Trablus Üniversitesi, yarın eğitimin ve üniversite idari işlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland

Dünyanın en iyi forveti deniyordu! 8 finalde de gol atamadı
FA Cup'ta tarihe geçen final! Crystal Palace, Manchester City'i devirdi

Penaltı kaçtı Guardiola yıkıldı! Tarihlerindeki ilk kupayı kazandılar
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
25 sayı öndeyken bile inanılmaz tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

25 sayı farkta bile inanılmaz tepki! Anonsör devreye girdiğine pişman
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.