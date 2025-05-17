Libya'nın başkenti Trablus'taki gösterilere katılım azaldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan şiddet olaylarının ardından Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye az sayıda gösterici katıldı.

Trablus'taki Rada milis grubunun etkili olduğu Suk el-Cuma bölgesindeki bazı grupların çağrısı üzerine Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye tepki gösteren ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Şehitler Meydanı'nda dün düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katılmıştı.

Öte yandan, Trablus Üniversitesi, yarın eğitimin ve üniversite idari işlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.