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Libya'nın Başkenti Trablus'ta Şiddetli Çatışmalar: 6 Ölü

Libya'nın Başkenti Trablus'ta Şiddetli Çatışmalar: 6 Ölü
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Trablus'ta meydana gelen çatışmalarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu açıkladı.

TRABLUS, 14 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta salı gecesi yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı başkentteki güvenlik durumunun "güvenli ve istikrarlı" olduğunu, tüm birimlerin kamu düzenini sağlamak üzere görevlerini etkin şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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