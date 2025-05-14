Libya'nın Başkenti Trablus'ta Şiddetli Çatışmalar: 6 Ölü
Trablus'ta meydana gelen çatışmalarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu açıkladı.
TRABLUS, 14 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta salı gecesi yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı başkentteki güvenlik durumunun "güvenli ve istikrarlı" olduğunu, tüm birimlerin kamu düzenini sağlamak üzere görevlerini etkin şekilde sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel