Libya'nın başkenti Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin ev sahipliliğinde düzenlenen programda, iki ülke İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Programda, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur konuştu.

Büyükelçi Begeç, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

"Cumhuriyet ve arkasındaki 2 bin yıllık devlet geleneği sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Libya gibi dost ve müttefiklerimizin de çıkarlarını gözetmekte, bölgesel ve küresel istikrara katkı yapmaktadır." diyen Begeç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin uluslararası alanda oynadığı rolün giderek güçlendiğini söyledi.

Türkiye ve Libya arasındaki bağların çok özel olduğunu vurgulayan Begeç, "Türkiye'nin Libya halkına, Libya Devletine desteği tamdır, daimidir. Bu hususta Milli Birlik Hükümeti ile yürüttüğümüz ilişkiler müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Libya'nın önemli bir stratejik ve ekonomik ortağı

Begeç'in ardından konuşan Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur da, Libya Ulusal Birlik Hükümeti adına Türk halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Libya ve Türkiye arasındaki bağların tarihi derinliğine vurgu yapan Baur, "Türkiye, 2011 yılından sonra Libya'nın geçiş süreçlerinde yanında yer almış, siyasi sürece ve yeniden yapılanma çabalarına katkı sağlamıştır." dedi.

Libya ve Türkiye arasında 40'ın üzerinde anlaşma ve mutabakat muhtırası imzalandığını kaydeden Baur, bunların en önemlilerinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma ve Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin imzalanan mutabakat muhtırası olduğunu kaydetti.

Baur, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek ivme kazandığını ve Türkiye'nin Libya'nın önemli bir stratejik ve ekonomik ortağı olduğunu dile getirdi.

Programa, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Libya Planlama Bakanı Muhammed Yusuf ez-Zeydani, Libya Turizm Bakanı Necib el-Habşi, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye et-Tormal, Libya Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Yahlif es-Sifo, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin çok sayıda üyesi, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman, Eski Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yanı sıra çok sayıda Libyalı yetkili ve ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.