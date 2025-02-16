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Libya'nın 17 Şubat Devrimi Kutlamaları Trablus'ta Başladı

Libya'nın 17 Şubat Devrimi Kutlamaları Trablus'ta Başladı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta, 17 Şubat Devrimi'nin 14. yılı nedeniyle kutlamalar gerçekleştirildi. Tacura ilçesinde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu ve belediye başkanı Halid Ali el-Ezrak, devrimin tarihi önemini vurguladı. Kutlamalar sırasında Gazze ve Suriye'deki durumlar da anıldı. Başkentin sembolik Şehitler Meydanı'nda ise Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin katılımıyla daha büyük bir kutlama gerçekleştirileceği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde 17 Şubat Devrimi'nin 14'üncü yıldönümü münasebetiyle kutlamalar başladı.

Trablus sokakları Libya bayraklarıyla ve ışıklı süslemelerle donatıldı. Başkentin en büyük ilçelerinden Tacura'nın meydanında belediye tarafından düzenlenen kutlamaya Libya bayrakları taşıyan çok sayıda kişi katıldı.

Libya milli marşının dinlenmesinin ardından konuşan Tacura Belediye Başkanı Halid Ali el-Ezrak, 17 Şubat'ın Libya tarihi açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

"Bu devrim sadece tarihi bir an değil, aynı zamanda ulusal yolculuğumuzda bir dönüm noktasıdır." diyen Ezrak, devrim ruhunun birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını kaydetti.

-Kutlamada Gazze ve Suriye de anıldı

Gazze'deki Filistin direnişinden övgüyle söz eden Ezrak, "Gazze'de hayatını kaybeden mücahitleri asla unutmadıklarını" söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesini "halkın büyük bir başarısı" olarak nitelendiren Ezrak, hayatını kaybeden Suriyelilere rahmet dilediğini anlattı.

Başkentin sembolik meydanı Şehitler Meydanı'nda ise kutlamalar Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin katılımıyla yarın düzenlenecek.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreciyle ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemi kapanmıştı.

Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona ermişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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