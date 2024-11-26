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Libya, Nijeryalı Düzensiz Göçmenleri Ülkelerine Geri Gönderdi

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Libya İçişleri Bakanlığı, başkentteki Mitiga Uluslararası Havalimanından çok sayıda Nijeryalı düzensiz göçmenin geri gönderildiğini açıkladı. Göçmenlerin, Libya yasalarını ihlal ettikleri için ülkelerine döndüğü belirtildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, çok sayıda Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.

Libya İçişlere Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijeryalı düzensiz göçmenlerin ülkelerine başkentteki Mitiga Uluslararası Havalimanından gönderildiği belirtildi.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada da Nijeryalı göçmenlerin Libya yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

Ülkelerine gönderilen göçmenlerin sayısı hakkında ise bir bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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