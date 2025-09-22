Libya, Mısır'dan 207 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

Libya makamları, Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde Mısırlı 207 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bureydia, Libya'ya yasa dışı yollarla giriş yapan Mısırlı 207 düzensiz göçmeni ilgili işlemler yapıldıktan sonra kara yoluyla ülkelerine gönderilmek üzere uğurladıklarını kaydetti.

Birimin yasa dışı göçle mücadelesinin sürdüğünü aktaran Bureydia, Libya'ya yasa dışı yollarla giriş yapan çeşitli Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlerin hava, kara ve deniz yoluyla sınır dışı edilmesi işlemlerinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini vurguladı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.???????

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.