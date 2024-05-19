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Libya Milletvekili Bingazi'de Kaçırıldı

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Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyesi Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin Bingazi kentinde kaçırıldığı bildirildi. Olayın endişeyle takip edildiği ve güvenlik güçlerinin çaba sarf etmesi istendi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin Bingazi kentinde kaçırıldığı bildirildi.

TM'den yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Dırisi'nin Bingazi'de kaçırılması hadisesinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Dırisi'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çaba sarf etmesi istenilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılması için savcılığa çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, milletvekili Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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