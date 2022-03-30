Libya Merkez Bankası Başkanı ve Alman Büyükelçi küresel enerji arzını görüştü

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Michael Ohnmacht'ı makamında kabul etti.

Libya Merkez Bankası'nın Facebook'taki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın küresel enerji arzı üzerindeki etkisinin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Almanya ve Libya arasında bankacılık konusunda iş birliğinin güçlendirilmesinin de konuşulduğuna işaret edilen açıklamada, Almanya'nın Libya'daki yatırımlarına dair güncel durumun da değerlendirildiği belirtildi.