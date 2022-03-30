Libya Merkez Bankası Başkanı ve Alman Büyükelçi küresel enerji arzını görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya Merkez Bankası Başkanı ve Alman Büyükelçi küresel enerji arzını görüştü

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Libya Merkez Bankası Başkanı ve Alman Büyükelçi küresel enerji arzını görüştü

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Michael Ohnmacht'ı makamında kabul etti.

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Michael Ohnmacht'ı makamında kabul etti.

Libya Merkez Bankası'nın Facebook'taki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın küresel enerji arzı üzerindeki etkisinin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Almanya ve Libya arasında bankacılık konusunda iş birliğinin güçlendirilmesinin de konuşulduğuna işaret edilen açıklamada, Almanya'nın Libya'daki yatırımlarına dair güncel durumun da değerlendirildiği belirtildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Merkez Bankası, Almanya, Enerji, Libya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title