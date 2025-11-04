Haberler

Libya Merkez Bankası Başkanı Ekonomik Zorlukları Açıkladı

Güncelleme:
Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa, aylık kamu harcamalarının 3 milyar dolar, gelirlerinin ise 1 buçuk milyar dolar olduğunu belirtti. Ülkedeki siyasi bölünme ve iki hükümetin varlığı nedeniyle mali sıkıntılar yaşandığını ifade eden İsa, durumun zorluğuna dikkat çekti.

Merkez Bankasının bankacılık yatırımları ile ilgili düzenlediği konferansta konuşan İsa, ülkesinde siyasi bölünme ve iki hükümetin varlığı nedeniyle mali açıdan zor bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İsa, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin önünde tüm şeffaflığıyla konuşuyorum. Merkez Bankası iki hükümetle çalışıyor. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bölünmüş durumda, devletin tüm kurumları bölünmüş durumda." dedi.

Ülkesinin aylık kamu harcamalarının 3 milyar dolar olduğunu belirten İsa, buna rağmen aylık ülke gelirinin 1 buçuk milyar dolar olduğunu kaydetti.

Tüm sorunlar çözmek istediklerini belirten İsa, ancak Merkez Bankasının elinde sihirli bir değnek bulunmadığını sözlerine ekledi.

Libya'daki ekonomik çıkmazdan doğudaki yönetim sorumlu

Konferansta konuşan Başbakan Dibeybe de, İsa başkanlığındaki yeni Merkez Bankası yönetiminin göreve gelir gelmez bir kısmı yasadışı bir çok sorunu "kucağında bulduğunu" söyledi.

Ülkenin doğusundaki hükümetin harcamalarına işaret eden Dibeybe, Libya'nın içinde bulunduğu kötü ekonomiden "paralel harcamalar" yapan doğudaki yönetimin sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dibyebe, hükümetinin bağlı kurumlar aracılığıyla Merkez Bankasının kilit ortağı olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini, petrol gelirlerinin %82'sinın ticari bankaların kontrolünde olduğunu ve Merkez Bankasının bağlı bankaları yönetmekte güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

Libya'da şu anda Trablus'ta görev yapan Abdulhamid Dibeybe hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
