Libya Meclisindeki 'Uzatmaya Karşı Parlamenterler Bloku', Dibeybe hükümetine desteğini açıkladı

Libya Meclisindeki "Uzatmaya Karşı Parlamenterler Bloku" milletvekilleri, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye bağlılıklarını ifade etti.

Parlamenter Bloku, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a "TM tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa hükümetine desteğini isteyen mektubunun" ardından bir açıklama yayımladı.

Libya'da TM ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) görevini sürdürmesine karşı çıkan 54 milletvekilinin yer aldığı Blok, açıklamalarını Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a hitaben yaptı.

Açıklamada, "Libya'nın birlik ve beraberliği, istikrarı ve egemenliği adına, halkın otorite kaynağı olduğu seçimleri yapmak için Arap Birliğinin daha fazla çaba sarf etmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Vekiller, Salih'in, "Başbakan Dibeybe'nin Ulusal Birlik Hükümetinin meşru olmadığına" ilişkin mektubunun tüzüğe aykırı olduğunu ve gerçeklerle çeliştiğini kaydetti.

Açıklamada, Libya Siyasi Anlaşması uyarınca hükümetten güvenoyunun çekilmesi için yeter sayının Danıştayın onayıyla TM'den 120 üyenin oyu olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Ancak bunun gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, şeffaflıktan uzak, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan gözlemcilerin de bulunmadığı Meclis oturumlarında sadece 78 milletvekilinin oy verdiği kaydedildi.

TM Başkanı Salih, 7 Eylül'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'a "Meclisin Dibeybe hükümetinden güvenoyunu çektiğine" ilişkin bir mektup göndermişti.

Salih, Ebu Gayt'tan "TM'nin kararlarını desteklemesini ve görevlerini Trablus'un dışından yürütmesi için TM tarafından atanan Başağa hükümetini desteklemesini" istemişti.

Akile Salih, ayrıca ilk kez bir Körfez ülkesini ziyaret ederek dün Katar'a gitmişti.

Uzatmaya Karşı Parlamenterler Bloku, Libya'daki TM ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin görevini sürdürmesine karşı olma ve ülkedeki seçim sürecini destekleme hedefiyle 7 Mart 2022'de kurulmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.