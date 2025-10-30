Haberler

Libya Kültür Bakanı Tugi, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ve YEE'nin Libya'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Başkent Trablus'taki YEE merkezinde Tugi'yi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay karşıladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ile YEE'nin Libya'daki faaliyetleri ele alındı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Libya Kültür Bakanı Tugi, YEE Türk Kültür Merkezinin eğitmen kadrosu, uzmanları ve donanımlı sınıfları ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

YEE Trablus Merkezinin başarısını yakından gözlemlediklerini kaydeden Tugi, "Şu anda Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezindeyiz. Merkezin çalışmalarını yakından takip ediyor ve ciddi başarı gösterdiğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

YEE'nin Libya'da açılmasının Nisan 2024'te Türkiye ile Libya arasında kültür alanında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde gerçekleştiğine işaret eden Tugi, yine bu muhtıraya göre Ankara'da da Libya Kültür Merkezi açılmasının planlandığını söyledi.

Kültür Bakanı Tugi, YEE'nin faaliyetlerinden övgüyle söz etti

YEE Trablus Koordinatörü Özdemir de Kültür Bakanı Tugi'nin YEE'nin Trablus'taki faaliyetlerinden övgüyle söz ettiğini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasında geçen yıl nisan ayında kültür ve sanat alanında imzalanan mutabakat muhtırasının gözden geçirildiğini kaydeden Özdemir, "Aslında bu bir iade-i ziyaret, çünkü biz temmuz ayında kendisini ziyaret etmiştik. Bugün de kendisi merkezimize ziyarette bulunarak bu ilişkinin güçlendiğini açıkçası teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Özdemir, görüşmede özelikle iki ülke arasında YEE bağlamında neler yapılabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti.

Tugi'nin Türkçe dil eğitiminin önemine vurgu yaptığını paylaşan Özdemir, Libya'da bulunan Osmanlı arşivlerinin okunması ve çalışılması için Osmanlı Türkçesiyle ilgili eğitimin gerekliliği konusunun ele alındığını ifade etti.

Kültür Bakanı Tugi, görüşmenin ardından YEE merkezini dolaşarak Türkçe eğitimi verilen sınıfları inceledi.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Nisan 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmişti. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında kültür ve sanat alanında mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
