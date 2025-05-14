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Libya Kızılayı, Trablus'ta İnsani Koridor Çağrısı Yaptı

Libya Kızılayı, Trablus'ta İnsani Koridor Çağrısı Yaptı
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Libya Kızılayı, çatışmalar nedeniyle mahsur kalan sivillerin tahliyesi için Trablus'ta güvenli insani koridorlar oluşturulması çağrısında bulundu. Kızılay, sahadaki taraflardan uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması talep etti.

Libya Kızılayı başkent Trablus'ta çatışan taraflara bölgede mahsur kalan sivillerin tahliyesi için güvenli insani koridor oluşturmaları çağrısında bulundu.

Libya Kızılayı Trablus Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin çatışma bölgelerinde mahsur kalan çok sayıda aileden tahliyeleri için güvenli geçişlere acil ihtiyaç duyduklarına ilişkin bildirim aldıkları aktarıldı.

"İnsani ve tarafsız rolümüze dayanarak, sahadaki tüm tarafları, sivillerin tahliyesi için güvenli insani koridorlar oluşturmaya ve bu koridorları güvence altına almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, çatışmalarda sivillerin korunmasını garanti altına alan uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesi talep edildi.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında 12 Mayıs'ta, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

Trablus'ta silahlı grupların çatışması gece tekrar başlamış, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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