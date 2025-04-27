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Libya, İran'daki Patlama İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Libya, İran'daki Patlama İçin Taziye Mesajı Yayımladı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde bulunan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifa diledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya devletinin, Bender Abbas Limanı'nda yaşanan acı olay münasebetiyle İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu" ifade edildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilendiği kaydedildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patladığı olayda can kaybının 28 olduğu, yaralı sayısının da 1000'i aştığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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