Libya ile BM, ülkedeki seçimler, ordunun birleştirilmesi ve ulusal uzlaşıyı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile 2023'te ülkede seçim yapma çabalarını, ulusal uzlaşıyı ve ordunun birleştirilmesi konularını görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile 2023'te ülkede seçim yapma çabalarını, ulusal uzlaşıyı ve ordunun birleştirilmesi konularını görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Temsilci Bathily, Konsey Başkanı Menfi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, ulusal uzlaşma projesini güçlendirmenin yanı sıra güvenlik ve askeri çabalar ile petrol gelirlerini yönetmeye ve harcama önceliklerini belirlemeye yönelik kapsamlı ulusal mekanizmayı birleştirmek suretiyle 2023 yılında ülkede seçimleri yapmak için temel dosyalarda kaydedilen ilerleme üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca 6+6 komisyonunun sorumluluklarını bir an önce yerine getirmesine destek vermenin yolları ele alındı.

Konsey Başkanı Menfi, görüşme sırasında tüm Libya siyasi sürecinin ve yollarının ulusal olarak sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

UNSMIL'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da görüşmede seçimler, ulusal uzlaşı, güvenliği güçlendirme, orduyu birleştirmenin yanı sıra petrol gelirlerini yönetmek ve harcamaları rasyonelleştirmek için ulusal bir mekanizma kurma çabalarının ele alındığı kaydedildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily de Twitter'dan yaptığı açıklamada, siyasi sürecin ilerlemesine yardımcı olmak için Libya'daki çeşitli aktörlerle iletişim kurmaya devam ettiğini belirtti.

Libya'da Nisan ayında, seçim yasalarını hazırlamak için Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin belirlediği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmuştu.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.