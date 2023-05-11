Libya ile BM, seçimler için oluşturulan komisyonun çalışmalarını desteklemenin yollarını görüştü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, seçimlerin yasal çerçevesini hazırlamak için oluşturulan "6 + 6" komisyonunun çalışmalarını desteklemenin yollarını...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, seçimlerin yasal çerçevesini hazırlamak için oluşturulan "6 + 6" komisyonunun çalışmalarını desteklemenin yollarını ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Mişri, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Bathily, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mişri ile görüşmesinde Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan 6+6 komisyonunun önemi ve kapsamlı seçimlere yönelik yasal çerçevenin hazırlanmasında çalışmalarına hız verilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Libya'da nisan ayında, seçim yasalarını hazırlamak için TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin belirlediği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmuştu.

Bathily ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, seçimler için yasal çerçeveyi hızla hazırlama konusunda mutabık kalmışlardı.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.