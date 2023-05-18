Libya ile BM Misyonu, seçimlere hazırlık için ortak ekipler kurulmasına karar verdi

Libya hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, seçimlerin önünü açacak programların uygulanması için ortak ekipler oluşturulması konusunda anlaştı.

Libya hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, seçimlerin önünü açacak programların uygulanması için ortak ekipler oluşturulması konusunda anlaştı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Bathily, onun Siyasi İşler Yardımcısı Raisedon Zenenga ve BM Misyon ekibiyle Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, seçimlerin başarıyla yapılmasına katkı sağlayacak bir dizi programın gerçekleşmesi için Libya hükümeti ile BM Misyonu arasındaki işbirliğinin artırılması konusu görüşüldü.

Görüşmede, taraflar arasında görüş alışverişinde bulunulması ve çalışmaların koordine edilmesi için ortak çalışmalarda bulunacak ekipler kurulmasına karar verildi.

Bathily, görüşmede, Libya hükümeti ile Yüksek Seçim Komisyonu arasındaki işbirliği ve koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Libyalı Bakan Lafi ise görüşmede, hükümetin, seçimlerde daha güvenilir bir medya ortamı sağlamayı amaçlayan Medya İçeriğini İzleme Genel Otoritesini kurma çabalarından bahsetti.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.