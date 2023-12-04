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Libya Hükümeti ve UNICEF Çocuk Koruma Sistemlerini Güçlendirmek İçin Anlaştı

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Libya hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuk koruma sistemlerini güçlendirmek ve çocuklar için adaleti sağlamak amacıyla bir çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardı. Plan, ulusal çocuk adalet sistemini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

TRABLUS, 4 Aralık (Xinhua) -- Libya hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazar günü Libya'da çocuk koruma sistemlerini ve çocuklar için adaleti güçlendirmeye yönelik bir çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardı.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya İçişleri Bakanlığı ile üzerinde uzlaşılan belge, ulusal çocuk adalet sistemini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada, planın "teknik yardım, eğitim ve hak temelli yaklaşımın standartlaştırılması için yapı ve süreç inşası" yoluyla bakanlığın çocuk koruma hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

UNICEF açıklamasında, "Bu proje, Libya genelinde çocuk haklarının ve refahının daha iyi korunması için UNICEF ile İçişleri Bakanlığı arasında başarılı bir işbirliğini temsil etmektedir" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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