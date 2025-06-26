Libya Hükümeti ve Başkanlık Konseyi Arasında Güvenlik Anlaşması

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi, güvenlik ve yargı kurumları arasındaki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yetkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda uzlaştı. Trablus'taki toplantıda, yargı dışındaki gözaltı uygulamalarının sona erdirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi, güvenlik ve yargı kurumları arasında anlaşmazlıkların önlenmesi amacıyla yetkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda uzlaştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin bir araya geldiği belirtildi.

Başkent Trablus'ta yapılan toplantıda "ulusal önceliğe sahip bir dizi siyasi, güvenlik ve mali konunun ele alındığı" kaydedildi.

Dibeybe ve Menfi'nin ülkedeki güvenlik, askeri ve yargı kurumları arasında anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için yetkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.

İkilinin ayrıca yargı yetkisi dışındaki her türlü gözaltı uygulamasının sona erdirilmesinin ve tüm cezaevlerinin Başsavcılıkla koordineli olarak tam yargı yetkisine alınmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Hükümete bağlı güçler ile resmiyette Başkanlık Konseyine bağlı milis güçler (İstikrarı Destekleme Birimi ve Rada) arasında 12 ve 13 Mayıs'ta başkent Trablus'ta çatışmalar yaşanmış ve ardından ateşkes ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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