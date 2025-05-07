Libya Hükümeti, ABD'den Göçmen Sınır Dışı İddialarını Reddetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin ülkeye gönderileceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Libya Hükümeti, uluslararası bazı yayın kuruluşlarında yer alan ABD'den bir grup düzensiz göçmenin Libya'ya sınır dışı edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, " Hükümet, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü konusunda Washington ile herhangi bir anlaşma veya koordinasyon yapıldığını kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki hükümete işaret edilerek; "meşruiyeti olmayan bazı paralel yapıların Libya için bağlayıcılığı olmayan bazı anlaşmalara taraf olmuş olabileceği" kaydedilen açıklamada, Ulusal Birlik Hükümetinin Libya topraklarının sınır dışı edilen göçmenler için bir merkez olması durumunu kesin bir dille reddettiği aktarıldı.

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere bağlı Libya Ordusu Motivasyon İdaresi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcup, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında sınır dışı edilen göçmenlerin kabulüne ilişkin bir anlaşma bulunmadığını ve gönderilen herhangi bir göçmen grubun kabul edilmeyeceğini belirtti.

Uluslararası bazı yayın kuruluşlarında, ABD'nin bir grup "suçlu" düzensiz göçmeni, Libya'ya sınır dışı edeceği yönünde haberler yer almıştı.