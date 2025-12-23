Haberler

Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel de katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı."

