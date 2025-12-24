Haberler

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Ölü muayene ve otopsi işlemlerine başlanırken, kimliklendirme için DNA örnekleri alınacak.

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Alınan bilgiye göre, Libyalı ve Türk yetkililerin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen cenazelerin ölü muayene, otopsi işlemlerine başlandı.

Kimliklendirme çalışmaları için kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örnekleri alınacağı öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin naaşı yarın Mürted Hava Meydan Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
