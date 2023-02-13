Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Libya'nın Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye verdiği desteklerle ilgili, "Bu sadece hükümetle ilgili değil, tarihin de bir parçası. Türkiye, tüm yıllar boyunca Libya'ya hem tarihi hem de bölgesel olarak yakındı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Libya'nın Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye verdiği desteklerle ilgili, "Bu sadece hükümetle ilgili değil, tarihin de bir parçası. Türkiye, tüm yıllar boyunca Libya'ya hem tarihi hem de bölgesel olarak yakındı. Ayrıca Müslüman ülkeler olarak birbirimizi zor zamanlarda desteklemeliyiz. Türkiye, her zaman Libya'nın yanındaydı." dedi.

Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Menguş, Ulusal Birlik Hükümetinin ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin, Türk hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Menguş, doğal afetlerde hep birlikte çalışılması ve işbirliği içinde olunması gerektiğini kaydederek "Bu zor dönemde birbirimize yardım etmeliyiz. Türkiye, Libya halkına tarih boyunca bütün durumlarda çok büyük desteklerde bulundu. Bizim de şimdi görevimiz bu zor dönemde yanınızda olmak." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileyen Magnuş, enkaz altında olanların da bir an önce çıkarılmasını umduğunu söyledi.

Menguş, ülkesinin maddi ve manevi olarak Türkiye'nin yanında olduğunu aktararak büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Libya, Türkiye'ye 50 milyon dolar yardım gönderecek

Türkiye'nin bu zor dönemlerin üstesinden gelebilmesi için Türk hükümetini ve halkını desteklediklerini ifade eden Menguş, "Ulusal ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Talimat almalarının ardından kardeşleri Türklere yardım etmek amacıyla hemen Türkiye'ye geldiler. Çavuşoğlu'nun da dediği gibi arama kurtarma ekibi ve sağlık görevlilerinden oluşan bir ekibimiz var. Aynı şekilde bir ekibimiz de yakında yola çıkacak." dedi.

Menguş, Başbakan Dibeybe adına ilk olarak Türkiye'ye yardım amacıyla 10 güne kadar 50 milyon dolar göndereceklerini kaydetti.

Türk halkına taziyelerini ileten Menguş, Allah'ın izniyle yakında bu yaraların sarılacağını, imar çalışmalarının yapılacağını ve yeni Türkiye'yi de bu şekilde görmüş olacaklarını söyledi.

Menguş, Libya'nın Türkiye'ye sağladığı destek hakkında "Bu sadece hükümetle ilgili değil, tarihin de bir parçası. Türkiye, tüm yıllar boyunca Libya'ya hem tarihi hem de bölgesel olarak yakındı. Ayrıca Müslüman ülkeler olarak birbirimizi zor zamanlarda desteklemeliyiz. Türkiye, her zaman Libya'nın yanındaydı. Bu dayanışmamızı Türk hükümetine ve halkına göstermek için bir fırsat. Yardım etmek ve katkı sağlamak için yapabileceğimiz her şey aynı zamanda gelecek için." şeklinde konuştu.