Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ABD'deki temaslarında 'ülkesinde seçimlerin düzenlenmesini' görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, ülkesinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için yürütülecek sürecin başarılı olması amacıyla ABD'de çeşitli ülkelerin temsilcileri ve yetkililerle görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, ülkesinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için yürütülecek sürecin başarılı olması amacıyla ABD'de çeşitli ülkelerin temsilcileri ve yetkililerle görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantılarına katılmak amacıyla bulunduğu New York'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Nijer ve Venezuela Dışişleri Bakanları Hassoumi Massoudou ve Carlos Faria, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile bir araya geldi.

Menguş, söz konusu isimlerle bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Libya'daki ulusal seçimlere götürecek siyasi sürecin başarıya ulaşması için gösterilen çabalardan övgüyle söz eden Menguş, görüşmelerinde Trablus hükümetinin ülkedeki krizi tırmandıracak girişimlere engel olma, güven ve istikrar hedefli çalışmalarına dair bilgi verdi.

Açıklamada, Libyalı Bakan ile bir araya gelen yetkililerin de Libya'daki krizin çözümü yönünde gösterilen çabaları desteklediği ifade edildi.

Libya'daki siyasi kriz

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.