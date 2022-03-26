Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, ülkedeki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, ülkedeki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini belirtti

AA - Ferdi Bayat - Güncel
 - Güncelleme:
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, ülkedeki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini belirtti

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya'daki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya'daki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nun "Economies of War" oturumunda, Libya'daki mevcut siyasi duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Menguş, Libya'nın siyaset ve güvenlik anlamında önemli mesafeler katetmesine rağmen ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek, " Libya'daki krizin sorumlularından ve bir parçası olanlardan hesap sorulmalı ve bu sorumluluğu sadece hükümet değil Libyalılar da üstlenmeli." dedi.

Bakan el-Menguş, Libya Merkez Bankası, Ulusal Petrol Şirketi ve bazı bakanlıkların içinde kriz olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki hükümet bu krizi güç yoluyla çözemez. Ulusal Birlik Hükümeti bu krizi çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Katar, Libya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title