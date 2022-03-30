Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: "Afrika'nın kalkınması Libya'nın gündemi olmaya devam edecek" - Haberler

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Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: "Afrika'nın kalkınması Libya'nın gündemi olmaya devam edecek"

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş:

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'na üye ülkeleri bölgedeki ortak tehditlerle yüzleşmeye çağırarak, "Afrika'nın kalkınması her zaman Libya'nın gündemi olmaya devam edecektir.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Sahel- Sahra Devletleri Topluluğu'na üye ülkeleri bölgedeki ortak tehditlerle yüzleşmeye çağırarak, " Afrika'nın kalkınması her zaman Libya'nın gündemi olmaya devam edecektir." dedi.

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD) Yürütme Konseyi oturumuna katıldı.

Menguş, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yer alan açılış konuşmasında, 25 Afrika ülkesinin temsilcisinin katıldığı oturumun bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Libya'nın, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD) etkinliğinin arttırılması ve yapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara hazır olduğunu ifade eden el-Menguş, " Sahel-Sahra Devletleri Topluluğuna üye ülkeleri bölgemizdeki ortak tehditlerle yüzleşmeye çağırıyorum. Afrika'nın kalkınması her zaman Libya'nın gündemi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Sahra, Libya, Güncel, Haberler

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