Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin 2023'te yapılmasını öngören BM planını reddetmedik

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, ülkede 2023'te seçimlerin yapılmasını öngören Birleşmiş Milletler (BM) planını reddetmediklerini belirtti.

Libya basınında yer alan haberlere göre, DYK'nin seçim yasalarını görüşmesi beklenen oturumunun ertelenmesinin ardından Mişri, basın toplantısı düzenledi.

Mışri, bugünkü oturumun, DYK üyelerinin, "Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi" hakkında daha fazla istişarede bulunması için ertelendiğini söyledi.

DYK'nin BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin seçimlerin bu yıl içinde yapılmasına ilişkin planı üzerindeki inceleme ve çalışmalarının devam ettiğini belirten Mişri, BM planını reddetmediklerini ifade etti.

Mişri, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeren Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik ile BM planının harmanlanabilme ihtimali üzerinde durdu.

"Başkanlık seçimlerine aday olma koşulları karara bağlanmalı"

DYK Başkanı ayrıca siyasi tıkanıklığın sonlanması için başkanlık seçimlerine aday olma koşullarının Temsilciler Meclisi (TM) ile anlaşma yoluyla son karara bağlanması çağrısında bulundu.

Seçim yasaları tamamlanınca doğrudan Yüksek Seçim Kurumuna gönderileceğini ifade eden Mişri, "Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklikte belirtildiği gibi TM ve DYK'den oluşan iki komitenin üyelerinin üçte ikisinin mutabık kalmadığı bir yasayı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Mişri, başkanlık seçimlerine adaylık şartları belirlenmezse siyasi tıkanıklığın devam edeceğini dile getirdi.

Bathily'nin seçim planı

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.

Seçimlerin gerçekleşmesine yardımcı olmak için Libya Yüksek Düzeyli İdari Paneli kurma kararı aldığını aktaran Bathily, bu girişimin tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçladığını söylemişti.

Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun da ateşkes anlaşmasının uygulanması hususunda ilerleme kaydettiğini, halihazırda ateşkesin muhafaza edildiğini bildirmişti.

Ayrıca Bathily, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin kabul ettiği Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğin temel sorunları çözmek için yeterli olmadığını belirtmişti.

Bathily, "Libya'daki siyasi kesim, ciddi bir meşruiyet krizinden geçiyor. Birçok kurum, meşruiyetini yıllar önce kaybetti. Statükoyu değiştirmek isteyen tüm siyasi aktörler için öncelik bu krizi çözmek olmalı." uyarısında bulunmuştu.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor. Ancak değişiklikte askerlerin seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.