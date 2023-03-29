Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin seçim komisyonundaki üyeleri belli oldu

Libya Yüksek Devlet Konseyi (DYK) seçim yasasını hazırlamak için Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini belirledi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi (DYK) seçim yasasını hazırlamak için Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini belirledi.

DYK'dan yapılan yazılı açıklamada, seçim yasasını hazırlayacak 6+6 ortak komisyonu için üyelerin seçildiği ifade edildi.

Konsey Başkanı Halid el-Mişri'nin, başkent Trablus'ta komisyon üyeleriyle toplantı yaptığı belirtilen açıklamada, Ömer Ebu Life'nin üyelerin onayıyla komisyon başkanı seçildiği ve TM'ye gelecek hafta Trablus'ta ortak toplantı yapılması için davet gönderildiği kaydedildi.

DYK'nın üyelerinin, Ahmed Cuma el-Uvceli, Hammad Muhammed Bakiva, Ömer Muhammed Ebu Life, Fethallah Muhammed Hüseyin, Fevzi Receb el-Akab, Mama Süleyman Bilal olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca 6+6 komisyonunun çalışmalarının, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin, 13. anayasa değişikliğine uygun olarak bu yıl sonuna kadar tamamlanması çerçevesinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

Temsilciler Meclisi de Devlet Yüksek Konseyi ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini 20 Mart'ta açıklamıştı.

Seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik, seçim yasalarını hazırlamak için TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin belirleyeceği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor. Ancak değişiklikte askerlerin seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclis'in yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisi'nin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisi'nin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.