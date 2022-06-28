Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasındaki istişareler Cenevre'de başladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) arasında seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağının ele alınacağı istişare görüşmelerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi.

Libya resmi ajansı LANA'nın haberine göre, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, TM Başkanı Akile Salih ve beraberlerindeki heyetlerin görüşmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın katılımıyla Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda gerçekleşiyor.

Salih, açılış konuşmasında, bu görüşmelerin, Anayasa'nın temelini oluşturmakla sorumlu komite üyeleri arasındaki görüşleri yakınlaştırmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

Anayasa'nın özgürlük, sosyal adalet ve devletteki sivil yapının korunmasını garanti altına alması gerektiğini kaydeden Salih, TM'nin, kişisel isteklere değil de akla öncelik vermeyi, toplumsal barışı ve diyaloğu dayatmayı hedefleyen, güçlü ve kalıcı temellere dayanan bir uzlaşı için çalıştığını aktardı.

Salih, TM'nin, "Libya halkının yöneticilerini, herhangi bir dış müdahale olmaksızın geçiş döneminden çıkmak adına adil ve şeffaf seçimlerle belirlenmesi konusunda istekli olduğunu" ifade etti.

TM Başkanı, seçimlerin, istikrarın şartlarından biri; uzlaşının, yeniden inşanın, yerinden edilmişlerin ve kaostan kaçanların sorunlarını çözmenin temeli olduğunu dile getirdi.

BM özel Temsilcisi Williams, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mişri ile Salih'in seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağını görüşmek için 28-29 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.