Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Temsilciler Meclisi'ni 'saçmalamakla' itham etti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi'nin başbakan atadığı Fethi Başağa'yı görevden almasını "siyasi açıdan saçmalamak" şeklinde nitelendirdi.

Mişri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımayarak 2022 yılının Şubat ayında Fethi Başağa'yı başbakan atayan Temsilciler Meclisi'nin aldığı yeni kararla Başağa'yı görevden almasını eleştirdi.

Açıklamada Mişri, "Daha önce Yüksek Konsey'e danışmadan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermeyen ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin denetimsiz bütçe harcamaları yapmasına yol açan Temsilciler Meclisi, siyasi açıdan saçmalamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa'yı "şüpheli bir biçimde" görevden aldığını belirten Mişri, Temsilciler Meclisi'ni, "devletin çıkarlarını düşünerek Devlet Yüksek Konseyi ile mutabık bir biçimde seçimlerin düzenlenmesi ve geçiş döneminin sona erdirilmesi için yol haritası oluşturmaya" davet etti.

Ne olmuştu?

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Belihak, yaptığı yazılı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin yaptığı oturumda, Şubat 2022'de ülkenin doğusu için Başbakan seçilen Fethi Başağa'nın görevinden alınması ve hakkında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla soruşturma açılması yönünde oy kullandığını" duyurdu.

Belihak, Başağa'dan boşalan Başbakanlık koltuğu için Maliye ve Planlama Bakanı Usame Hammad'ın vekaleten atandığını açıkladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan bölgelerde Şubat 2022'den bu yana görev yapan Başağa hükümeti, Türkiye ve uluslararası arena tarafından tanınmıyordu.

Başağa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Son bir haftadır özellikle Libya'nın doğusundaki kulislerde Başağa'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden alınacağı veya istifa edeceği konuşuluyordu.