Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den seçim yasaları üzerinde uzlaşı çağrısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, ülkede istikrarın önünü açacak bir anayasal bir temel ve seçim yasaları üzerinde uzlaşma çağrısında bulundu.

Konseyin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, DYK Başkanı Mişri, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Mişri ve Hurndall, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Libya'daki seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesi dosyasını görüştüklerini söyleyen Mişri, Libyalıların taleplerine cevap veren ve ülkede istikrarı sağlayacak anayasal bir temel ve şeffaf seçimlerin yapılması için seçim yasalarının üzerinde uzlaşılması gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.