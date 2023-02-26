Libya Devlet Yüksek Konseyi: Anayasa Beyannamesi'ndeki değişiklik istişarelerin sonucu

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi'nin (TM), Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğinin aralarındaki uzun istişarelerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi'nin (TM), Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğinin aralarındaki uzun istişarelerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Mişri, Libya'daki televizyon kanallarında yayımlanan video kaydında, TM'nin, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesinin yolunu açan Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliği "tek taraflı" yürürlüğe koymasına ilişkin açıklama yaptı.

Mişri, TM'nin, Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğinin aralarındaki uzun istişarelerin bir sonucu olduğunu ifade ederek, DYK'nın seçim dosyasını iyileştirecek anayasal bir değişikliğe gidilmesini isteyen taraf olduğunu hatırlattı.

DYK'nın daha önce bu değişikliği onay verdiğini ifade eden Mişri, atılan bu adımın anayasal zemini etkilemediğini ve gelecek seçimleri güçlendirdiğini kaydetti.

Mişri, bu değişikliğe karşı çıkanların sorularına yanıt verdiğini belirterek, bununla ilgili ortaya çıkan kafa karışıklığının, medya ile iletişim eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

Temsilciler Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesinin yolunu açan ve 7 Şubat'ta kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliği perşembe günü tek taraflı yürürlüğe koymuştu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ise bazı göstericilerin Konsey üyelerinin Meclis'e girişini engellemesi üzerine bu değişikliğin ele alınacağı oturumu pazar gününe ertelemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin, oturumu bugün düzenlemesi ve değişikliği onaylaması bekleniyor.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor.

Değişiklik, cumhurbaşkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclis'in yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisi'nin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisi'nin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

TM Başkanı Akile Salih, 6 Şubat'ta ülkenin geçici anayasası hükmündeki "Anayasa Beyannamesi" üzerinde değişiklik yapılarak seçime gidilmesi teklifinde bulunmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.