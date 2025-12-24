Libya'dan Ankara'daki Uçak Kazasını Türk Makamlarıyla Birlikte Soruşturmak İçin Heyet Gönderilecek

(ANKARA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara'dan Trablus'a giderken düşen ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da bulunduğu uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya'dan bir heyetin yarın Ankara'ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habib, kazada el-Haddad ile birlikte beş üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini belirterek, soruşturma sürecini takip etmek üzere Libya'dan bir heyetin yarın şafak vakti Ankara'ya geleceğini söyledi.

Uçağın kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radardan kaybolduğunu ifade eden Habib, Ulusal Birlik Hükümeti'nin tüm gelişmeleri izlemek amacıyla özel bir birim oluşturduğunu kaydetti. Habib, "Uçak kazasının nedenlerinin ortaya çıkarılması teknik ekiplerin sorumluluğundadır" dedi.

Kazaya ilişkin incelemelerin, Türk makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüleceği bildirildi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de yaptığı açıklamada, "Uçak kazası olayını araştırmak ve Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettim" dedi.