Haberler

Libya'dan Ankara'daki Uçak Kazasını Türk Makamlarıyla Birlikte Soruşturmak İçin Heyet Gönderilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara'dan Trablus'a uçan ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili incelemeleri takip etmek üzere bir heyetin yarın Ankara'ya geleceğini açıkladı. Uçak kazasında altı kişi hayatını kaybetmişti.

(ANKARA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara'dan Trablus'a giderken düşen ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da bulunduğu uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya'dan bir heyetin yarın Ankara'ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habib, kazada el-Haddad ile birlikte beş üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini belirterek, soruşturma sürecini takip etmek üzere Libya'dan bir heyetin yarın şafak vakti Ankara'ya geleceğini söyledi.

Uçağın kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radardan kaybolduğunu ifade eden Habib, Ulusal Birlik Hükümeti'nin tüm gelişmeleri izlemek amacıyla özel bir birim oluşturduğunu kaydetti. Habib, "Uçak kazasının nedenlerinin ortaya çıkarılması teknik ekiplerin sorumluluğundadır" dedi.

Kazaya ilişkin incelemelerin, Türk makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüleceği bildirildi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de yaptığı açıklamada, "Uçak kazası olayını araştırmak ve Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettim" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar