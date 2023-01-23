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Libya'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınama

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Libya'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınama

Libya, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verilmesini kınadı.

Libya, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verilmesini kınadı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç hükümetinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı olarak şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dini kutsallara yönelik bu eylemin dünyadaki tüm Müslümanları kışkırtma girişimi olduğu ifade edildi.

Nefreti aşılayan ve birlikte yaşamayı tehdit eden bu gibi radikal eylemlerin de kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, İslam'a yönelik nefret eylemlerine karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Stockholm Türkiye Libya İsveç Güncel Haberler

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