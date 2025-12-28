Haberler

Libya: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını kabul edilemez olarak nitelendirerek, Somali'nin egemenliğine ve uluslararası hukuka açık bir ihlal olduğunu belirtti. Baur, Libya'nın Somali'nin ulusal birliğini desteklediğini ifade etti.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'ye gönderdiği mesajda, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baur'un Somali Dışişleri Bakanı Ali'ye dayanışma mesajı gönderdiği bildirildi.

"İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez" ifadelerini kullanan Baur, İsrail'in bu adımının Somali'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Baur mesajında ayrıca, ülkesinin Somali'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve ulusal birliğini koruma hakkını desteklediğini dile getirdi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor