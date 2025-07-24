Libya'dan İsrail'in Batı Şeria İlhakı Kararına Sert Tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, İsrail Meclisinde (Knesset) onaylanan işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhakı" için çağrı yapan kararın, uluslararası hukukun açık ihlali ve gayrimeşru olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " İsrail Meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde İsrail egemenliği dayatılmasını talep eden bildirgeyi onaylamasının en güçlü şekilde kınandığı" vurgulandı.

İsrail Meclisinin, söz konusu adımının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararların tümü, işgalci makamların 1967'den beri işgal altında olan Filistin topraklarında, yerleşim faaliyetleri dahil olmak üzere dayattığı her türlü değişikliğin gayrimeşru olduğunu vurgulamaktadır.

Libya Devleti, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığını vurgulamakta; bu tek taraflı adımın hiçbir yasal etkisi olmadığını ve söz konusu toprakların mevcut yasal statüsünü değiştiremeyeceğini teyit etmektedir. "

İsrail Meclisi, dün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın "ilhak" edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.