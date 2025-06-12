Libya'dan Gazze'ye Destek: Mağrip Direniş Konvoyu 'Cesur Bir Halk Girişimi'

Libya'da Temsilciler Meclisi'nin (TM) atadığı hükümet, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu'nun "cesur bir halk girişimi" olduğunu belirtti.

TM'nin atadığı Usame Hammad liderliğindeki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını ziyaret ederek Gazze Şeridi'ndeki haksız ablukayı kırmayı hedefleyen konvoyun büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edildi.

"Cesur bir halk girişimi" olarak nitelendirilen konvoyun, Arapların ve Mağriplilerin Filistin meselesine olan bağlılığını yansıtan ahlaki ve insani bir duruşu temsil ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır yönetiminin, Gazze sınırına yapılacak ziyaretlerle ilgili açıkladığı idari düzenleme ve prosedürlere uyulmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Libya'da şu anda Trablus'ta görev yapan Dibeybe hükümeti ile Bingazi'de TM'nin atadığı Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaşmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 11 Haziran'da, Mağrib Direniş Konvoyu'nun ülkesi vatandaşları tarafından karşılanması ve desteklenmesinden gurur duyduğunu belirtmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.