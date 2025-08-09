Libya'dan Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonuna Destek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan deklarasyonun iki ülke güvenlik ve istikrarını pekiştirmesini, Güney Kafkasya bölgesinde barışın geliştirilmesine katkıda bulunmasını umduğu belirtildi.

Libya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan deklarasyonu memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, ABD'nin çabalarının takdir edildiği kaydedildi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.