Libya'daki devrim kutlamalarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası

Libya'nın başkenti Trablus'ta devrimin 12. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlamalarda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım çağrısı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta devrimin 12. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlamalarda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım çağrısı yapıldı.

Libya 17 Şubat Devrim Kutlamaları Yüksek Komitesi, bu yılki kutlamaların Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma göstermek için yardım kampanyasıyla başlatıldığını duyurdu.

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen ve hayatını kaybedenlerin anısına sembolik bir askeri geçit töreninin yapıldığı kutlamalara binlerce Libyalı katıldı.

Şehitler Meydanı'nın çeşitli yerlerine kurulan stantlarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım yapılması çağrısında bulunuldu.

Kutlamalarda, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, çok sayıda bakan ve yabancı misyon temsilcisi ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da yer aldı.

Etkinlikte, deprem bölgesinde görev alan Libyalı arama-kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları ve mesajını içeren videonun da gösterimi yapıldı.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreci ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemini kapatmıştı.

Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona ermişti.