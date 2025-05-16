Libya'daki Çatışmalardan Dolayı 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü

Libya'daki Çatışmalardan Dolayı 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü
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Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünü sağladı. Trablus'ta yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşlarının güvenliği için bir ihtiyat planlaması yapıldığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle bu şehirden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'ye hava yoluyla intikaline destek amacıyla Dışişleri Bakanlığınca bir ihtiyat planlaması yapıldı.

Bu bağlamda, Türkiye'ye dönmek isteyen 82 Türk vatandaşının Libya'dan çıkışlarına destek olunarak bugün yurda dönmeleri sağlandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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