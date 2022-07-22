Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı - Haberler

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Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalara ilişkin tüm taraflara "azami itidal" çağrısında bulundu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalara ilişkin tüm taraflara "azami itidal" çağrısında bulundu.

UNSMIL, Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Libyalı tüm taraflara "sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için ulusal ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları" çağrısında bulunulan açıklamada, çatışmalar sonucunda sivillerin öldüğüne dair raporlar alındığı ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak herhangi bir eylemin kabul edilemez olduğu vurguladı.

Açıklamada ayrıca yaşanan gelişmelerden derin endişe duyulduğu ifade edilirken, tüm taraflara "azami itidal ve aklıselimle davranmaları, ülkenin kırılgan yapıdaki istikrarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarılmıştı.

Çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı ve Trablus'a gelen uçakların başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildiği ifade edilmişti.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Birleşmiş Milletler Tripoli UNSMIL Libya Güncel Haberler

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