Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Destek Misyonu'nun ( Unsmıl ) görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler, UNSMIL'ın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili 2656 sayılı kararı oy birliğiyle kabul etti.

Karara göre, UNSMIL'ın görev süresi 31 Ekim 2023'e kadar uzatılmış oldu.

UNSMIL'ın görev süresi, 28 Temmuz'da BMGK'nın 12 üyesinin oyuyla 3 aylığına (31 Ekim) uzatılmıştı.

BM Misyonunun Libya'daki görevi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Son olarak 25 Eylül'de Abdoulaye Bathily'in başkanlık görevini üstlendiği Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk görevi yürütüyor.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

UNSMIL, bu sorunu çözmek için de Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinden oluşan ortak bir komite kurulması ve seçimlere temel oluşturacak anayasal metin üzerinde uzlaşmaya varılması için çalışmıştı.