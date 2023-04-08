Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, seçim güvenliği için çabaların birleştirilmesini görüştü

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete bağlı ordu yetkilileri ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililer, ülkede yapılacak seçimlerin güvenliğinin sağlanmasını yönelik çabaların birleştirilmesini ele aldı.

Ülkenin doğusundaki en büyük polis teşkilatı "Libya Kriminal Soruşturma Güçleri"nin sözcüsü Velid el-Urfi, AA muhabirine, 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri ile ülkenin doğusundan ve batısından askeri yetkililerin Bingazi'de bir araya geldiğini söyledi.

Urfi, görüşmede seçimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaların birleştirilmesi ve Trablus'ta yapılan bir önceki görüşmede öngörülenlerin uygulanmasının ele alındığını kaydetti.

Seçim güvenliğine ilişkin toplantının ilki Trablus'ta yapıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı 27 Mart'ta, 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete bağlı ordu yetkilileri ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililerin Trablus'ta ülkede yapılacak seçimlerin güvenliğine ilişkin bir toplantı düzenlediğini duyurmuştu.

Açıklamada, Trablus'taki toplantının amacının, ülkede seçimlerin düzenlenmesi için sarf edilen çabaları birleştirmek ve bölünmüşlüğün önüne geçmek için güvenlik ve askeri birimler arasında iletişim mekanizması oluşturmak olduğu kaydedilmişti.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.