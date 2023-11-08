Libya'daki 160 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine gönüllü döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan ve Libya'da mahsur kalan 160 Nijeryalı düzensiz göçmenin, ülkelerine gönüllü döndüğü bildirildi.

Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, hükümet ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde, 160 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüklerini belirtti.

Ülkelerine dönenler arasında 100 kadın, 16 çocuk ve 6 bebeğin bulunduğunu kaydeden Musa, bunlardan bazılarının sağlık sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

Musa, hükümetin Libya'da tek bir Nijeryalının mahsur kalmaması için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yaklaşık 216 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.