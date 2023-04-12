Libya'daki 152 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Libya'da yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 152 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesi Nijerya'ya döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde 152 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'ya dönen 152 düzensiz göçmenden 52'sinin kadın, 14'ünün çocuk ve 26'sının bebek olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.