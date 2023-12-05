Libya'daki 147 Yasadışı Göçmen Nijerya'ya Geri Gönderildi
TRABLUS, 5 Aralık (Xinhua) -- Libya'nın Trablus kentinde bulunan bir sınır dışı ofisinin önünde otobüse binmek için sıraya giren yasadışı göçmenler, 4 Aralık 2023. Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı, Pazartesi günü 147 yasadışı göçmenin Nijerya'ya geri gönderildiğini duyurdu.
TRABLUS, 5 Aralık (Xinhua) -- Libya'nın Trablus kentinde bulunan bir sınır dışı ofisinin önünde otobüse binmek için sıraya giren yasadışı göçmenler, 4 Aralık 2023.
Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı, Pazartesi günü 147 yasadışı göçmenin Nijerya'ya geri gönderildiğini duyurdu. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)