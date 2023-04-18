Libya'daki 107 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), Avrupa'ya gitmeye çalışan 107 Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğünü bildirdi.

NEMA'dan yapılan açıklamada, Nijerya'ya dönen 107 düzensiz göçmenden 49'unun kadın, 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin düzensiz göçmelerin ülkelerine dönmeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceği ifade edildi.

Ülkede, en son 12 Nisan'da Libya'dan 152 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.