Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu ile 6+6 Komisyonu, seçimin yol haritasını görüştü

Libya'da, seçim yasalarını düzenlemekle görevli 6+6 Komisyonu üyeleri ile Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, seçimde izlenecek yol haritasını ele aldı.

Libya'da, seçim yasalarını düzenlemekle görevli 6+6 Komisyonu üyeleri ile Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, seçimde izlenecek yol haritasını ele aldı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta 6+6 Komisyonu üyeleriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, seçim yasalarının ilkeler temelinde ve uluslararası normlara uygun olarak formüle edilmesi noktasında teknik konular ele alındı.

Seçim bölgelerinin bölünmesi, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalyelerin dağılımı konularının yanı sıra seçim anlaşmazlıkları ve itirazlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, toplantıda, Yüksek Seçim Komisyonu ile 6+6 Komisyonu arasındaki müzakerelerin devam etmesi yönünde mutabık kalındı.