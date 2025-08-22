Libya'da Yeni Seçim Yasaları ile İlgili Yol Haritası Destekleniyor

Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh'in açıkladığı yol haritasını memnuniyetle karşıladı.

Dibeybe ve Hammad, Tetteh'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu ve Libya'daki siyasi krizi çözmeyi amaçlayan yol haritasına desteğini duyurdu.

Tetteh'in yol haritasında, Libya'da seçimlerin yapılması için "yeni ve birleşik hükümetin devlet kurumlarını birleştirmesi" öngörüldü.

Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Baştan beri seçimleri engelleyen asıl sorunun seçim yasaları olduğunu söyledim. Bugün özel temsilcinin (Hanna Tetteh) BM Güvenlik Konseyindeki sunumu da bunu doğruladı." ifadelerini kullandı.

Libya'da devlet kurumlarının birleştirilmesinin "yol haritasının önceliği" olduğunu belirten Dibeybe, "Bu adımı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dibeybe, "Bizim tutumumuz net: Libya halkının iradesinin tecelli etmesinin ve siyasi bölünmeyi sona erdirmenin tek yolu, uygulanabilir seçim yasalarıyla seçimlerin yapılmasıdır." açıklaması yaptı.

Hammade ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni ve birleşik bir hükümetin oluşturulması yol haritasında vurgulanan en önemli hususlardan birisidir." ifadelerini kullanarak, Tetteh'in açıkladığı yol haritasını "memnuniyetle karşıladıklarını" duyurdu.

Libya halkının iradesine destek verdiklerini kaydeden Hammade, "Yeni bir birleşik yürütme otoritesinin oluşturulması, istikrarlı bir devletin istikrara kavuşmasına ve barışçıl iktidar değişimini sağlayacak özgür seçimlerin yapılmasına giden yolu açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Temsilcisi Tetteh, BM Güvenlik Konseyine sunduğu yol haritasının üç temel ayağını "seçimler için sağlam ve siyasi açıdan kabul edilebilir bir çerçevenin oluşturulması, kurumların yeni bir birleşik hükümet altında toplanması ve geniş katılımlı bir ulusal diyalog süreci ve seçimler için uygun bir ortamın oluşturulması" şeklinde açıkladı.

Libya'da siyasi bölünme

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.

Libya'da halk, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesi sonrasında geçiş hükümetleri tarafından yönetilirken, seçimlerin düzenlenmesini ve ülkede istikrarın sağlanmasını ümit ediyor.