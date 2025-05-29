Libya'da Ulusal Petrol Kurumu'na Baskın: 3 Kişi Gözaltında
Libya Başsavcılığı, Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'nun merkezine düzenlenen baskın sonucunda 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Libya Başsavcılığı, Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) Trablus'taki merkez binasına baskın düzenledikleri suçlamasıyla 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, NOC'un Trablus'taki merkez binasına dün düzenlenen baskına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılığın açıklamasında, NOC binasındaki güvenlik kameralarının incelenmesi ve çalışanların ifadesi doğrultusunda Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Sosyal medyada dün öğle saatlerinde NOC'un başkent Trablus'taki merkez binasına güvenlik güçlerinden bir birimin baskın düzenlediğine yönelik görüntüler paylaşılmıştı.
Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından NOC'dan yapılan açıklamada söz konusu haber ve paylaşımlar yalanlanmıştı.
Temsilciler Meclisi de olaya ilişkin başsavcılığı soruşturma başlatmaya çağırmıştı.